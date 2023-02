Rynek zatrudnienia czeka pewnego rodzaju stagnacja związana ze stopą bezrobocia. W ciągu najbliższych lat % bezrobocia najprawdopodobniej pozostanie bez zmian albo minimalnie wzrośnie.

A jak wygląda sytuacja w poszczególnych krajach europejskich?

Inflacja w Europie a wyjazd do pracy za granicę

Niemcy

Niemcy również odczuwają skutki inflacji. Jednak, szacuje się, że zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych w Niemczech nie ulegnie zmianie.

Francja

Sytuacja we Francji wygląda podobnie jak w Niemczech. Poziom inflacji jest bardzo wysoki, a mimo tego, pracodawcy borykają się z brakiem wykwalifikowanej kadry.

Holandia

W ostatnich miesiącach w Holandii odnotowano największe wzrosty cen na żywność oraz najwyższy poziom inflacji na przełomie ostatnich 30-40 lat. Natomiast zapotrzebowanie na pracowników będzie utrzymywać się na tak samo wysokim poziomie.

Kraje skandynawskie

Mowa o najstabilniejszych gospodarkach całego świata. Dosłownie każdy kraj skandynawski znajduje się w TOP-5 najlepszych czy najszczęśliwszych krajów. Czy inflacja przyczyniła się do zmian w Norwegii, Szwecji czy Danii?

Okazuje się, że nawet stabilne gospodarki walczą z niemal najwyższą inflacją od lat. Niemniej jednak, poziom inflacji w krajach skandynawskich jest kilkukrotnie mniejszy w porównaniu np. do Polski.

Irlandia

Inflacja w Irlandii wyjątkowo bardzo mocno przyczyniła się do spadku produkcji przemysłowej na poziomie ok. 30% w porównaniu do 2021 roku. A to z kolei może doprowadzić do wzrostu % bezrobocia.

Belgia

Inflacja w Belgii okazała się być rekordowa. Mimo tego, prognozy na 2023 rok nie przewidują spadku zapotrzebowania na pracowników.

Wielka Brytania

W UK liczba osób zatrudnionych w okresie od lipca do września spadła prawie o 52 tysiące, co przyczyniło się do wzrostu stopy bezrobocia. Prognozy ekspertów na 2023 rok nie są obiecujące: kontynuacja wzrostu % bezrobocia, podwyżki cen, brak miejsc pracy w branży gastronomicznej/hotelarskiej.

Litwa, Łotwa, Estonia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja

Jeżeli mówimy o tych krajach, to niestety inflacja przyczyni się do sporej fali migracyjnej na przełomie 2022-2024. Mniej stabilne gospodarki są niemal najbardziej poszkodowane w obecnych czasach. Dlatego też, mieszkańcy tych krajów zaczynają szukać zatrudnienia za granicą.